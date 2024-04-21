Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Львів'янин-ухилянт, тікаючи до Молдови, зламав ногу — його врятували прикордонники arrow

Львів'янин-ухилянт, тікаючи до Молдови, зламав ногу — його врятували прикордонники

21 квітня 2024 07:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Львів'янин-ухилянт, тікаючи до Молдови, зламав ногу — його врятували прикордонники
Медик надає ухилянту, який зламав ногу, допомогу. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу. Про мандрівника, який втрапив у халепу, прикордонники дізналися від його колишньої дружини, яка зателефонувала на "гарячу лінію" ДПСУ вночі.

Про це в суботу, 20 квітня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:
Львів'янин-ухилянт, тікаючи до Молдови, зламав ногу — його врятували прикордонники - фото 1
Скриншот повідомлення Південного регіонального управління ДПСУ

Як прикордонники врятували ухилянта

Утікач зателефонував своїй ексдружині та розповів, що під час спроби незаконно перетнути українсько-молдавський кордон зламав ногу, не може рухатися, близько чотирьох годин знаходиться просто неба, змок та дуже замерз. Цю інформацію жінка повідомила прикордонникам.

Отримавши координати місцезнаходження чоловіка, прикордонники вирушили на пошуки. У небо підняли квадрокоптер із тепловізійною камерою. Також до пошуків залучили службового собаку.

Потерпілого невдовзі виявили неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області. Порушнику надали домедичну допомогу. Потім його доставили до підрозділу та викликали карету швидкої допомоги.

Як ухилянт планував потрапити за кордон та що йому за це буде

Львів'янин зізнався, що вказівки з навігації та поради щодо того, як незаконно потрапити до Молдови, отримував через один з Telegram-каналів. За такі онлайн-консультації він заплатив чотири тисячі доларів США.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України ухилянта притягнули до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 1 700 гривень. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні потрібно запровадити обмеження на надання адміністративних послуг для чоловіків призовного віку та обслуговувати лише громадян, в яких є облікові документи.

Також ми писали про те, що українські військовослужбовці закликають посилити відповідальність для порушників військового обліку.

Молдова
кордон
Львів
медики
прикордонники
Одеська область
військовозобов'язані
ухилянти
травма
медична допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться