Львів'янин-ухилянт, тікаючи до Молдови, зламав ногу — його врятували прикордонники

Медик надає ухилянту, який зламав ногу, допомогу. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

На Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу. Про мандрівника, який втрапив у халепу, прикордонники дізналися від його колишньої дружини, яка зателефонувала на "гарячу лінію" ДПСУ вночі.

Про це в суботу, 20 квітня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Скриншот повідомлення Південного регіонального управління ДПСУ

Як прикордонники врятували ухилянта

Утікач зателефонував своїй ексдружині та розповів, що під час спроби незаконно перетнути українсько-молдавський кордон зламав ногу, не може рухатися, близько чотирьох годин знаходиться просто неба, змок та дуже замерз. Цю інформацію жінка повідомила прикордонникам.

Отримавши координати місцезнаходження чоловіка, прикордонники вирушили на пошуки. У небо підняли квадрокоптер із тепловізійною камерою. Також до пошуків залучили службового собаку.

Потерпілого невдовзі виявили неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області. Порушнику надали домедичну допомогу. Потім його доставили до підрозділу та викликали карету швидкої допомоги.

Як ухилянт планував потрапити за кордон та що йому за це буде

Львів'янин зізнався, що вказівки з навігації та поради щодо того, як незаконно потрапити до Молдови, отримував через один з Telegram-каналів. За такі онлайн-консультації він заплатив чотири тисячі доларів США.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України ухилянта притягнули до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 1 700 гривень. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні потрібно запровадити обмеження на надання адміністративних послуг для чоловіків призовного віку та обслуговувати лише громадян, в яких є облікові документи.

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