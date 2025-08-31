Ухилянти частіше за інші напрямку штурмують кордон з Румунією, повідомили у ДПСУ

Бійці ДПСУ. Ілюстративне фото: ДПСУ

Представник Державної прикордонної служби України повідомив про динаміку спроб незаконного перетину державного кордону. У ДПСУ зазначили, що кожного дня виловлюють на кордонах близька десяти ухилянтів з підробленими документами.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Суспільне.

Яку ділянку найчастіше "штурмують" ухилянти

За словами Демченка, найбільша кількість таких спроб фіксується на ділянці кордону з Румунією, тоді як найменша — на кордоні з Польщею.

Речник ДПСУ наголосив, що за спробу перетину кордону з фальшивими документами передбачена кримінальна відповідальність, і порушники передаються поліції.

Особи, які здійснюють спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску, несуть адміністративну відповідальність. Однак, як зазначив Демченко, така міра покарання не завжди є ефективною, оскільки деякі порушники неодноразово затримуються за спроби незаконного перетину кордону.

Крім того, ДПСУ активно працює над виявленням та припиненням діяльності злочинних груп, які пропонують свої послуги з незаконного перетину кордону за значні грошові винагороди (від 5 до 12 тисяч доларів). Організатори таких схем також несуть кримінальну відповідальність відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України.

