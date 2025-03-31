Виїзд за кордон під час війни - які дані мають бути в Резерв+

Виїзд за кордон — яка інформація має бути у "Резерв+"
Громадянин, який має право на виїзд за кордон, повинен мати у "Резерв+" кілька важливих документів. Якщо ТЦК не внесе їх у "Резерв+", то особа з відстрочкою може і не перетнути державний кордон України.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виїзд за кордон
Після запровадження воєнного стану та початку загальної мобілізації вільний виїзд з України був закритий.
Втім, частина громадян має право на перетин державного кордону в особливий період.
Це, зокрема, стосується тих, хто має оформлену відстрочку від мобілізації.
Два документи в "Резерв+"
Для того, аби виїхати за межі України, громадяни з відстрочкою повинні мати у "Резерв+" кілька важливих документів.
Це, по-перше, постанова військово-лікарської комісії про проведення медичного огляду та стан придатності громадянина до військової служби.
По-друге, у застосунку має бути вказано про оформлення відстрочки.
Цієї інформації у "Резерв+" достатньо, аби громадянин, який має відстрочку, міг спокійно перетнути державний кордон України.
Якщо ж територіальний центр комплектування не внесе ці документи в "Резерв+", виїзд з України може бути проблематичним.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українців не випустять на роботу до ЄС у квітні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.
Читайте Новини.LIVE!