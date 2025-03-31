Виїзд за кордон під час війни - які дані мають бути в Резерв+

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин, який має право на виїзд за кордон, повинен мати у "Резерв+" кілька важливих документів. Якщо ТЦК не внесе їх у "Резерв+", то особа з відстрочкою може і не перетнути державний кордон України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон

Після запровадження воєнного стану та початку загальної мобілізації вільний виїзд з України був закритий.

Втім, частина громадян має право на перетин державного кордону в особливий період.

Це, зокрема, стосується тих, хто має оформлену відстрочку від мобілізації.

Два документи в "Резерв+"

Для того, аби виїхати за межі України, громадяни з відстрочкою повинні мати у "Резерв+" кілька важливих документів.

Це, по-перше, постанова військово-лікарської комісії про проведення медичного огляду та стан придатності громадянина до військової служби.

По-друге, у застосунку має бути вказано про оформлення відстрочки.

Цієї інформації у "Резерв+" достатньо, аби громадянин, який має відстрочку, міг спокійно перетнути державний кордон України.

Якщо ж територіальний центр комплектування не внесе ці документи в "Резерв+", виїзд з України може бути проблематичним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українців не випустять на роботу до ЄС у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.