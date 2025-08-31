Уклонисты чаще других направлений штурмуют границу с Румынией, сообщили в ГПСУ

Бойцы ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил о динамике попыток незаконного пересечения государственной границы. В ГПСУ отметили, что каждый день вылавливают на границах около десяти уклонистов с поддельными документами.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Суспільне.

Какой участок чаще всего "штурмуют" уклонисты

По словам Демченко, наибольшее количество таких попыток фиксируется на участке границы с Румынией, тогда как наименьшее - на границе с Польшей.

Представитель ГПСУ отметил, что за попытку пересечения границы с фальшивыми документами предусмотрена уголовная ответственность, и нарушители передаются полиции.

Лица, которые осуществляют попытки незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска, несут административную ответственность. Однако, как отметил Демченко, такая мера наказания не всегда является эффективной, поскольку некоторые нарушители неоднократно задерживаются за попытки незаконного пересечения границы.

Кроме того, ГПСУ активно работает над выявлением и пресечением деятельности преступных групп, которые предлагают свои услуги по незаконному пересечению границы за значительные денежные вознаграждения (от 5 до 12 тысяч долларов). Организаторы таких схем также несут уголовную ответственность в соответствии со статьей 332 Уголовного кодекса Украины.

