Через мобілізацію у Львові бракує комунальних працівників

Ремонтник обслуговує ліфт. Фото: lift.kiev.ua

Комунальне підприємство "Львівсвітло" шукає працівників технічних спеціальностей, зокрема електромеханіків ліфтів та електромонтерів. Це пов'язано з мобілізацією 14% фахівців компанії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 17 червня.

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У ЛМР зазначили, що Львівсвітло обслуговує третину ліфтів міста та розподільні трансформаторні підстанції, а також забезпечує вуличне освітлення.

"Ми обслуговуємо більше тисячі ліфтів у Львові. Це майже третина всіх ліфтів міста. Щодня наші електромеханіки виїздять на технічні огляди ліфтів, проводять поточний ремонт, монтують обладнання. Це дуже кропітка і відповідальна робота. А зараз, коли маємо погодинне відключення електроенергії, то в рази зросли звернення про застрягання у ліфтах. Тому ми створили додаткову аварійну бригаду, яка їздить на такі виклики. Адже розуміємо, що на такі речі треба реагувати оперативно", — розповіли у Львівсвітло.

Також підприємство займається ремонтом старих світильників, які замінюють на нові — світлодіодні, що допомагає економити електроенергію. Зокрема, такий проєкт реалізують у Сихівському районі Львова.

"Львівсвітло також обслуговує розподільні трансформаторні підстанції. І буде будувати нову підстанцію для реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування і реабілітацію наші військові. Відтак потреба у фахових працівниках є досить гострою для підприємства, адже від цього залежить життєдіяльність і безпека нашого міста загалом і мешканців зокрема", — додали в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Бронювання працівників від мобілізації

Нагадаємо, що також страждає від браку комунальних працівників Київ. За словами мера Віталія Кличка, частина людей виїхала зі столиці, а решту — мобілізували.

Також ми повідомляли, що заступник міністра економіки Ігор Фоменко заявив про внесення змін Кабміном до постанови про бронювання військовозобов'язаних осіб. Таким чином, деякі підприємства матимуть право бронювати від мобілізації усіх своїх працівників.

Додамо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Кабмін дозволив забронювати від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських.