Из-за мобилизации во Львове не хватает коммунальных работников

Ремонтник обслуживает лифт. Фото: lift.kiev.ua

Коммунальное предприятие "Львовсвет" ищет работников технических специальностей, в том числе электромехаников лифтов и электромонтеров. Это связано с мобилизацией 14% профессионалов компании.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 17 июня.

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В ЛГС отметили, что Львовсвет обслуживает треть лифтов города и распределительные трансформаторные подстанции, а также обеспечивает уличное освещение.

"Мы обслуживаем более тысячи лифтов во Львове. Это почти треть всех лифтов города. Ежедневно наши электромеханики выезжают на технические осмотры лифтов, проводят текущий ремонт, монтируют оборудование. Это очень кропотливая и ответственная работа. А сейчас, когда имеем почасовое отключение электроэнергии, то в разы выросли обращения о застревании в лифтах. Поэтому мы создали дополнительную аварийную бригаду, которая ездит на такие вызовы. Ведь понимаем, что на такие вещи нужно реагировать оперативно", — рассказали во Львовсвет.

Также предприятие занимается ремонтом старых светильников, которые заменяют новыми — светодиодными, что помогает экономить электроэнергию. Такой проект реализуют в Сиховском районе Львова.

"Львовсвет также обслуживает распределительные трансформаторные подстанции. И будет строить новую подстанцию для реабилитационного центра "Несокрушимые", где проходят лечение и реабилитацию наши военные. Поэтому потребность в профессиональных работниках достаточно остра для предприятия, ведь от этого зависит жизнедеятельность и безопасность жителей в частности", — добавили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Бронирование работников от мобилизации

Напомним, что также страдает от нехватки коммунальных работников Киев. По словам мэра Виталия Кличко, часть людей уехала из столицы, а остальных — мобилизовали.

Также мы сообщали, что заместитель министра экономики Игорь Фоменко заявил о внесении изменений Кабмином в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Таким образом, некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников.

Добавим, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Кабмин разрешил забронировать от мобилизации 90% спасателей и полицейских.