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Головна Мобілізація Чи буде мобілізація жінок в Україні — що говорять у РНБО

Чи буде мобілізація жінок в Україні — що говорять у РНБО

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 04:39
Мобілізація жінок в Україні не планується, заявив Коваленко
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

Планів щодо мобілізації жінок в Україні не було і не буде. Такі розмови не мають жодного сенсу.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Чи планується мобілізація жінок в Україні

"Мобілізація жінок не планувалася, і не планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке", — говорить Коваленко.

Також він окремо висловився щодо двох публічних осіб, які, виходячи з його слів, працюють в інтересах країни-агресора.

"Арестович, нагадаю, під санкціями. Його ютуб заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки. Щодо Латиніної — це частина інформаційної машини Кремля, яка працює на "ліберальну" публіку. Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію", — резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян, яким ще немає 25 років.

Також ми повідомляли, кого за мобілізаційні порушення можуть оштрафувати декілька разів.

ЗСУ дезінформація армія військові мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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