Мобілізація жінок в Україні не планується, заявив Коваленко

Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

Планів щодо мобілізації жінок в Україні не було і не буде. Такі розмови не мають жодного сенсу.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Чи планується мобілізація жінок в Україні

"Мобілізація жінок не планувалася, і не планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке", — говорить Коваленко.

Також він окремо висловився щодо двох публічних осіб, які, виходячи з його слів, працюють в інтересах країни-агресора.

"Арестович, нагадаю, під санкціями. Його ютуб заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки. Щодо Латиніної — це частина інформаційної машини Кремля, яка працює на "ліберальну" публіку. Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію", — резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян, яким ще немає 25 років.

Також ми повідомляли, кого за мобілізаційні порушення можуть оштрафувати декілька разів.