Мобілізація до 25 — Веніславський відповів, чи буде такий призов

Мобілізовану українці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, але мобілізація тих, кому менше 25 — неможлива. Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо цього.

Про це заявив Федір Веніславський, нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє "Прямий".

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За словами нардепа, масовий призов осіб, яким ще не виповнилося 25 років, не передбачений. Однак якщо людина хоче служити, в такому випадку є контракти.

"У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними, ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25-річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", — заявив Веніславський.

Нагадаємо, днями у мережі поширювалися чутки про нібито указ президента України, який дозволяє мобілізувати людей із подвійним громадянством. Однак в Одеському обласному ТЦК назвали цю інформацію фейком.

Також ми писали, що громадяни з інвалідністю зазвичай не підлягають призову і можуть виїжджати за кордон. Однак за деяких умов мобілізували можуть навіть їх.