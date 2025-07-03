Мобілізація до 25 — Веніславський відповів, чи буде такий призов

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років — що кажуть у Раді
В Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, але мобілізація тих, кому менше 25 — неможлива. Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо цього.
Про це заявив Федір Веніславський, нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє "Прямий".
Що сказав Веніславський про мобілізацію тих, кому менше 25
За словами нардепа, масовий призов осіб, яким ще не виповнилося 25 років, не передбачений. Однак якщо людина хоче служити, в такому випадку є контракти.
"У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними, ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25-річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", — заявив Веніславський.
Нагадаємо, днями у мережі поширювалися чутки про нібито указ президента України, який дозволяє мобілізувати людей із подвійним громадянством. Однак в Одеському обласному ТЦК назвали цю інформацію фейком.
Також ми писали, що громадяни з інвалідністю зазвичай не підлягають призову і можуть виїжджати за кордон. Однак за деяких умов мобілізували можуть навіть їх.
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