Мобилизация женщин в Украине не планируется, заявил Коваленко

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента

Планов по мобилизации женщин в Украине не было и не будет. Такие разговоры не имеют никакого смысла.

Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Реклама

Читайте также:

Планируется ли мобилизация женщин в Украине

"Мобилизация женщин не планировалась, и не планируется - все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое", — говорит Коваленко.

Также он отдельно высказался относительно двух публичных лиц, которые, исходя из его слов, работают в интересах страны-агрессора.

"Арестович, напомню, под санкциями. Его ютуб заблокировали. Работает информационно в интересах рашки. По Латыниной — это часть информационной машины Кремля, которая работает на "либеральную" публику. Российские спецслужбы всегда вот таких как она сунули к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию", — резюмировал руководитель ЦПИ.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет.

Также мы сообщали, кого за мобилизационные нарушения могут оштрафовать несколько раз.