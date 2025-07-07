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Главная Мобилизация Будет ли мобилизация женщин в Украине — что говорят в СНБО

Будет ли мобилизация женщин в Украине — что говорят в СНБО

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 04:39
Мобилизация женщин в Украине не планируется, заявил Коваленко
Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента

Планов по мобилизации женщин в Украине не было и не будет. Такие разговоры не имеют никакого смысла. 

Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Планируется ли мобилизация женщин в Украине

"Мобилизация женщин не планировалась, и не планируется - все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое", — говорит Коваленко.

Также он отдельно высказался относительно двух публичных лиц, которые, исходя из его слов, работают в интересах страны-агрессора.

"Арестович, напомню, под санкциями. Его ютуб заблокировали. Работает информационно в интересах рашки. По Латыниной — это часть информационной машины Кремля, которая работает на "либеральную" публику. Российские спецслужбы всегда вот таких как она сунули к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию", — резюмировал руководитель ЦПИ.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет.

Также мы сообщали, кого за мобилизационные нарушения могут оштрафовать несколько раз.

ВСУ дезинформация армия военные мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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