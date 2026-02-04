Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи буде мобілізації іноземців в Україні — що кажуть у владі

Чи буде мобілізації іноземців в Україні — що кажуть у владі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 05:00
Веніславський сказав, чи буде мобілізація іноземців в Україні
Працівники ТЦК спілкуються із військовозобов’язаним громадянином. Фото: кадр із відео

В Україні продовжується війна, однак ініціативи щодо примусової мобілізації іноземців, які мають посвідку на проживання — не розглядаються. По-перше, такая ідея не має підґрунтя на рівні державної політики, а по-друге, суперечить Конституції.

Про це в коментарі УНН заявив Федір Веніславський, член Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація в Україні — чи забиратимуть іноземців на службу

Варто нагадати, що ідею мобілізації іноземців підняв командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, в Україні близько 100 тисяч таких осіб, що суттєво посилило б українську армію.

Ба більше, Ярославський стверджував, що відповідна ініціатива обробляється у Генштабі і нібито підтримується багатьма нардепами. Однак слова Федора Веніславського кажуть про інше.

"По-перше, на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки такі ініціативи точно не розглядалися і з точки зору Конституції розглядатися не можуть. Відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не несуть", — заявив нардеп.

Також він додав, що для появи правових підстав для мобілізації іноземців потрібно змінювати базове законодавство, але це все одно матиме певні проблеми.

"Для того, щоб з’явилися будь-які правові підстави для мобілізації осіб, які не є громадянами України, необхідно вносити зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак це все одно суперечитиме Конституції України", — розповів член Комітету ВРУ.

Резюмуючи Веніславський вказав, що в українському законодавстві передбачено виключно добровільний формат служби для іноземців. Тож примусової мобілізації бути не може.

"Єдиний механізм проходження військової служби іноземцями, який існує сьогодні, - це служба в іноземному військовому легіоні, що здійснюється виключно на добровільній основі шляхом укладення контракту. Жодної примусової мобілізації іноземців в Україні, ще раз підкреслюю, бути не може апріорі, оскільки це не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству про мобілізацію та військову службу", — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через війну в Україні необхідно поповнення лав ЗСУ. Однак він наголосив, що під час мобілізації мають бути забезпечені права громадян.

Також ми писали, що в Україні 200 тисяч людей, які здійснили СЗЧ. Нещодавно адвокат Ростислав Кравець пояснив основні причини масових втеч з армії.

ЗСУ армія іноземці Федір Веніславський мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації