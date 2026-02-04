Веніславський сказав, чи буде мобілізація іноземців в Україні

Працівники ТЦК спілкуються із військовозобов’язаним громадянином. Фото: кадр із відео

В Україні продовжується війна, однак ініціативи щодо примусової мобілізації іноземців, які мають посвідку на проживання — не розглядаються. По-перше, такая ідея не має підґрунтя на рівні державної політики, а по-друге, суперечить Конституції.

Про це в коментарі УНН заявив Федір Веніславський, член Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні — чи забиратимуть іноземців на службу

Варто нагадати, що ідею мобілізації іноземців підняв командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, в Україні близько 100 тисяч таких осіб, що суттєво посилило б українську армію.

Ба більше, Ярославський стверджував, що відповідна ініціатива обробляється у Генштабі і нібито підтримується багатьма нардепами. Однак слова Федора Веніславського кажуть про інше.

"По-перше, на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки такі ініціативи точно не розглядалися і з точки зору Конституції розглядатися не можуть. Відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не несуть", — заявив нардеп.

Також він додав, що для появи правових підстав для мобілізації іноземців потрібно змінювати базове законодавство, але це все одно матиме певні проблеми.

"Для того, щоб з’явилися будь-які правові підстави для мобілізації осіб, які не є громадянами України, необхідно вносити зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак це все одно суперечитиме Конституції України", — розповів член Комітету ВРУ.

Резюмуючи Веніславський вказав, що в українському законодавстві передбачено виключно добровільний формат служби для іноземців. Тож примусової мобілізації бути не може.

"Єдиний механізм проходження військової служби іноземцями, який існує сьогодні, - це служба в іноземному військовому легіоні, що здійснюється виключно на добровільній основі шляхом укладення контракту. Жодної примусової мобілізації іноземців в Україні, ще раз підкреслюю, бути не може апріорі, оскільки це не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству про мобілізацію та військову службу", — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через війну в Україні необхідно поповнення лав ЗСУ. Однак він наголосив, що під час мобілізації мають бути забезпечені права громадян.

Також ми писали, що в Україні 200 тисяч людей, які здійснили СЗЧ. Нещодавно адвокат Ростислав Кравець пояснив основні причини масових втеч з армії.