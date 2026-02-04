Вениславский сказал, будет ли мобилизация иностранцев в Украине

Работники ТЦК общаются с военнообязанным гражданином. Фото: кадр из видео

В Украине продолжается война, однако инициативы по принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство - не рассматриваются. Во-первых, такая идея не имеет основания на уровне государственной политики, а во-вторых, противоречит Конституции.

Об этом в комментарии УНН заявил Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине — будут ли забирать иностранцев на службу

Стоит напомнить, что идею мобилизации иностранцев поднял командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, в Украине около 100 тысяч таких лиц, что существенно усилило бы украинскую армию.

Более того, Ярославский утверждал, что соответствующая инициатива обрабатывается в Генштабе и якобы поддерживается многими нардепами. Однако слова Федора Вениславского говорят о другом.

"Во-первых, на уровне Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки такие инициативы точно не рассматривались и с точки зрения Конституции рассматриваться не могут. Согласно Конституции, обязанность защищать государство является обязанностью граждан Украины. Иностранцы и лица без гражданства такой обязанности в Украине не несут", — заявил нардеп.

Также он добавил, что для появления правовых оснований для мобилизации иностранцев нужно менять базовое законодательство, но это все равно будет иметь определенные проблемы.

"Для того, чтобы появились какие-либо правовые основания для мобилизации лиц, которые не являются гражданами Украины, необходимо вносить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако это все равно будет противоречить Конституции Украины", — рассказал член Комитета ВРУ.

Резюмируя Вениславский указал, что в украинском законодательстве предусмотрен исключительно добровольный формат службы для иностранцев. Поэтому принудительной мобилизации быть не может.

"Единственный механизм прохождения военной службы иностранцами, который существует сегодня, — это служба в иностранном военном легионе, которая осуществляется исключительно на добровольной основе путем заключения контракта. Никакой принудительной мобилизации иностранцев в Украине, еще раз подчеркиваю, быть не может априори, поскольку это не соответствует ни Конституции Украины, ни действующему законодательству о мобилизации и военной службе", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, несколько дней назад мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за войны в Украине необходимо пополнение рядов ВСУ. Однако он подчеркнул, что во время мобилизации должны быть обеспечены права граждан.

Также мы писали, что в Украине 200 тысяч человек, которые совершили СВЧ. Недавно адвокат Ростислав Кравец объяснил основные причины массовых побегов из армии.