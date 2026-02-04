Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Будет ли мобилизации иностранцев в Украине - что говорят во власти

Будет ли мобилизации иностранцев в Украине - что говорят во власти

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 05:00
Вениславский сказал, будет ли мобилизация иностранцев в Украине
Работники ТЦК общаются с военнообязанным гражданином. Фото: кадр из видео

В Украине продолжается война, однако инициативы по принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство - не рассматриваются. Во-первых, такая идея не имеет основания на уровне государственной политики, а во-вторых, противоречит Конституции.

Об этом в комментарии УНН заявил Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация в Украине — будут ли забирать иностранцев на службу

Стоит напомнить, что идею мобилизации иностранцев поднял командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, в Украине около 100 тысяч таких лиц, что существенно усилило бы украинскую армию.

Более того, Ярославский утверждал, что соответствующая инициатива обрабатывается в Генштабе и якобы поддерживается многими нардепами. Однако слова Федора Вениславского говорят о другом.

"Во-первых, на уровне Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки такие инициативы точно не рассматривались и с точки зрения Конституции рассматриваться не могут. Согласно Конституции, обязанность защищать государство является обязанностью граждан Украины. Иностранцы и лица без гражданства такой обязанности в Украине не несут", — заявил нардеп.

Также он добавил, что для появления правовых оснований для мобилизации иностранцев нужно менять базовое законодательство, но это все равно будет иметь определенные проблемы.

"Для того, чтобы появились какие-либо правовые основания для мобилизации лиц, которые не являются гражданами Украины, необходимо вносить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако это все равно будет противоречить Конституции Украины", — рассказал член Комитета ВРУ.

Резюмируя Вениславский указал, что в украинском законодательстве предусмотрен исключительно добровольный формат службы для иностранцев. Поэтому принудительной мобилизации быть не может.

"Единственный механизм прохождения военной службы иностранцами, который существует сегодня, — это служба в иностранном военном легионе, которая осуществляется исключительно на добровольной основе путем заключения контракта. Никакой принудительной мобилизации иностранцев в Украине, еще раз подчеркиваю, быть не может априори, поскольку это не соответствует ни Конституции Украины, ни действующему законодательству о мобилизации и военной службе", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, несколько дней назад мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за войны в Украине необходимо пополнение рядов ВСУ. Однако он подчеркнул, что во время мобилизации должны быть обеспечены права граждан.

Также мы писали, что в Украине 200 тысяч человек, которые совершили СВЧ. Недавно адвокат Ростислав Кравец объяснил основные причины массовых побегов из армии.

ВСУ армия иностранцы Федор Вениславский мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации