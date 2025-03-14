У ЗСУ пояснили, чи планують в Україні впроваджувати обов'язкову мобілізацію жінок

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: president.gov.ua

Наразі немає підстав для впровадження обов'язкової мобілізації жінок. Попри це, жінки мають бути готові захищати України, якщо обставини складуться так, що цього не вдасться уникнути.

Таку заяву в ефірі "Радіо Культура" у вівторок, 11 березня, зробила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва.

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На думку радниці з гендерних питань ЗСУ, мобілізації жінок не має бути навіть під час війни, адже у країні є достатньо чоловіків, які не повинні ховатися під жіночими спідницями.

"Закидають, що права й обов'язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені в систему підготовки, не піддавалися призову. Це не було узаконено", — зазначила Григор'єва.

Також вона додала, що жінок потрібно готувати до захисту Батьківщину, однак починати цю підготовку потрібно ще у школі, зокрема навчати всіх учнів основам тактичної медицини та керування дронами.

Нагадаємо, 7 березня у ЗСУ призначили радницю з гендерних питань, яка відповідатиме за реалізацію гендерної стратегії у ЗСУ та координацію військ із Міністерством оборони. Цю посаду обійняла Оксана Григор'єва, яка раніше була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше адвокат Марина Бекало пояснила, чи можуть мобілізувати чоловіків, яким уже виповнилося 60 років. Наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.