Верховна Рада хоче зняти граничний вік служби у ЗСУ

Мобілізований українець літнього віку. Фото: obozrevatel.com

Згідно з чинним законодавством, мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Однак у Верховній Раді пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі.

Про це у коментарі ТСН розповіла адвокат Марина Бекало.

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Авторами законопроєкту стали народні депутати від фракції "Відновлення України" Олександр Юрченко в Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці вказано, що мета ухвалення цього документу полягає в тому, аби усунути вікову дискримінацію та максимально залучити громадян для забезпечення територіальної цілісності.

Законопроєкт пропонує надати військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високий рівень професійної підготовки, значний досвід і визнані придатними військово-лікарською комісією, можливість продовжувати службу під час воєнного стану навіть після досягнення граничного віку, без обмежень щодо віку та терміну перебування на військовій службі.

"Такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу", — пояснила адвокат.

Також уточнюється, що цей законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловікові після 60 років.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Роман Костенко відповів, чи скасують мобілізацію та воєнний стан під час тимчасового припинення вогню на 30 днів. За його словами, Україна не має це робити.

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