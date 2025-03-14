В ВСУ объяснили, планируют ли в Украине внедрять обязательную мобилизацию женщин

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: president.gov.ua

На данный момент нет оснований для внедрения обязательной мобилизации женщин. Несмотря на это, женщины должны быть готовы защищать Украину, если обстоятельства сложатся так, что этого не удастся избежать.

Такое заявление в эфире "Радио Культура" во вторник, 11 марта, сделала советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева.

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По мнению советника по гендерным вопросам ВСУ, мобилизации женщин не должно быть даже во время войны, ведь в стране есть достаточно мужчин, которые не должны прятаться под женскими юбками.

"Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. Это не было узаконено", — отметила Григорьева.

Также она добавила, что женщин нужно готовить к защите Родины, однако начинать эту подготовку нужно еще в школе, в частности обучать всех учеников основам тактической медицины и управления дронами.

Напомним, 7 марта в ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам, которая будет отвечать за реализацию гендерной стратегии в ВСУ и координацию войск с Министерством обороны. Эту должность заняла Оксана Григорьева, которая ранее была советником по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

Ранее адвокат Марина Бекало объяснила, могут ли мобилизовать мужчин, которым уже исполнилось 60 лет. Сейчас мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.