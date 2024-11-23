Нужен ли для оформления бронирования от мобилизация бумажный военный билет, если военнообязанный предъявляет электронный

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

Якщо під час перевірки працівники ТЦК вимагають у військовозобов'язаного, який пред'являє електронний військовий квиток, паперовий документ, це є порушенням закону. Від літа поточного року всі військово-облікові дані містяться в електронному реєстрі.

Як повідомив у п'ятницю, 22 листопада, 24 канал, про це під час Ukrainian Outsourcing Summit заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

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Чому електронного квитка достатньо для оформлення бронювання

Представниця оборонного відомства наголосила, що після запуску електронний квиток прирівняний до паперового. Патрульні та прикордонники можуть верифікувати цей військово-обліковий документ через QR-код.

Згідно із постановою Кабміну №650, відстрочку підтверджує витяг про бронювання. Більшість компаній такий витяг не отримують, тому при перевірці документів військовозобов'язаних можуть виникати небезпечні ситуації.

У випадках, коли військовослужбовці ТЦК, ДПСУ чи поліції, під час перевірки вимагають лише паперові документи, варто повідомляти про таке порушення на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Раніше Катерина Черногоренко розповіла про плани Міністерства оборони щодо запуску загальнонаціональної програми підтримки для військовослужбовців. Послуга під назвою "Плюси" передбачатиме низку бонусів для захисників України.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про нову функцію, що з'явилася в "Резерв+". Відтепер у застосунку можуть оформити відстрочку від мобілізації багатодітні батьки.