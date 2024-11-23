Нужен для оформления бронирования от мобилизации бумажный военный билет, если военнообязанный предъявляет электронный

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

Если во время проверки работники ТЦК требуют у военнообязанного, предъявляющего электронный военный билет, бумажный документ, это является нарушением закона. С лета текущего года все военно-учетные данные содержатся в электронном реестре.

Как сообщил в пятницу, 22 ноября, 24 канал, об этом во время Ukrainian Outsourcing Summit заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что после запуска электронный билет приравнен к бумажному. Патрульные и пограничники могут верифицировать этот военно-учетный документ через QR-код.

Согласно постановлению Кабмина №650, отсрочку подтверждает выписка о бронировании. Большинство компаний такую выписку не получают, поэтому при проверке военнообязанных документов могут возникать опасные ситуации.

В случаях, когда военнослужащие ТЦК, ГПСУ или полиции при проверке требуют только бумажные документы, следует сообщать о таком нарушении на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Ранее Екатерина Черногоренко рассказала о планах Министерства обороны касательно запуска общенациональной программы поддержки для военнослужащих. Услуга под названием "Плюсы" будет предусматривать ряд бонусов для защитников Украины.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новой функции, которая появилась в "Резерв+". Теперь в приложении могут оформить отсрочку от мобилизации многодетные родители.