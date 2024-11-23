Нужен для оформления бронирования от мобилизации бумажный военный билет, если военнообязанный предъявляет электронный

Достаточно ли для брони электронного билета — ответ Минобороны
Если во время проверки работники ТЦК требуют у военнообязанного, предъявляющего электронный военный билет, бумажный документ, это является нарушением закона. С лета текущего года все военно-учетные данные содержатся в электронном реестре.
Как сообщил в пятницу, 22 ноября, 24 канал, об этом во время Ukrainian Outsourcing Summit заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Почему электронного билета достаточно для оформления бронирования
Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что после запуска электронный билет приравнен к бумажному. Патрульные и пограничники могут верифицировать этот военно-учетный документ через QR-код.
Согласно постановлению Кабмина №650, отсрочку подтверждает выписка о бронировании. Большинство компаний такую выписку не получают, поэтому при проверке военнообязанных документов могут возникать опасные ситуации.
В случаях, когда военнослужащие ТЦК, ГПСУ или полиции при проверке требуют только бумажные документы, следует сообщать о таком нарушении на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.
Ранее Екатерина Черногоренко рассказала о планах Министерства обороны касательно запуска общенациональной программы поддержки для военнослужащих. Услуга под названием "Плюсы" будет предусматривать ряд бонусов для защитников Украины.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о новой функции, которая появилась в "Резерв+". Теперь в приложении могут оформить отсрочку от мобилизации многодетные родители.
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