Докази про хворобу для відстрочки - чи вистачить даних онлайн-записів

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Онлайн-записи у медичній карті військовозобов’язаного громадянина можуть допомогти точніше визначити ступінь придатності до військової служби. Але обійтися взагалі без військово-лікарської комісії неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

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Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та процесу мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку на підставі онлайн-записів у медичній системі, зокрема, Helsi.

"Рішення про ступінь придатності приймає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК) на підставі офіційних медичних документів, а не онлайн-записів у Helsi", — пояснив у відповіді громадянину юрист Дмитро Мурач.

Чи можлива заочна ВЛК

Юрист визнав, що офіційні довідки з медичних закладів про ті чи інші захворювання (зокрема, психіатричні чи неврологічні) є важливими і можуть вплинути на результат ВЛК.

Але, додав Мурач, взагалі обійтися без візиту до ТЦК на комісію неможливо: "Проходження ВЛК заочно не передбачене жодним нормативним актом, тому фізична присутність є обов’язковою".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи захищає відстрочка студента від проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи вплине непройдена військово-лікарська комісія на оформлення відстрочки від мобілізації.