Мобілізація у квітні 2025 — які діють категорії придатності до військової служби

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких триває призов військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ. Перед прийняттям на військову службу кожен громадянин повинен пройти військово-лікарську комісію, яка встановлює ступінь придатності. Без висновку ВЛК мобілізувати не мають право. 2024 року підхід до оцінки придатності чоловіків до військової служби було змінено. Зокрема скасували статус "обмежено придатний".

Який висновок ВЛК можуть отримати військовозобов'язані чоловіки у квітні 2025 року, пишуть фахівці компанії Inseinin.

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Варто зазначити, що військово-лікарська комісія ухвалює рішення, спираючись на Розклад хвороб, що міститься у наказі Міністерства оборони України № 402. Цей же наказ містить категорії придатності до військової служби.

Які категорії придатності може встановити ВЛК у квітні 2025

Для визначення ступеня придатності існує класифікація, що містить чотири категорії — від "А" до "Г":

"А" — непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Такий статус отримують чоловіки з тяжкими захворюваннями або незворотними порушеннями здоров’я. Висновок районної ВЛК має бути обов’язково погоджений із Центральною військово-лікарською комісією. Цей процес може тривати понад місяць;

— непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Такий статус отримують чоловіки з тяжкими захворюваннями або незворотними порушеннями здоров’я. Висновок районної ВЛК має бути обов’язково погоджений із Центральною військово-лікарською комісією. Цей процес може тривати понад місяць; "Б" — придатний з обмеженнями через наявність проблем зі здоров’ям. У висновку вказується діагноз та інші подробиці щодо хвороби та лікування. Такі особи придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, логістичних, медичних, навчальних центрах та допоміжних структурах (таких осіб не можуть направити служити у бойові підрозділи);

— придатний з обмеженнями через наявність проблем зі здоров’ям. У висновку вказується діагноз та інші подробиці щодо хвороби та лікування. Такі особи придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, логістичних, медичних, навчальних центрах та допоміжних структурах (таких осіб не можуть направити служити у бойові підрозділи); "В" та "Г" — придатний до військової служби без обмежень. Де "В" означає, що людина має незначні порушення функцій, а "Г" — наявність об’єктивних даних без порушень функцій. Таких чоловіків мобілізують у першу чергу, вони можуть проходити службу будь-де, залежно від навичок, спеціальності тощо.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

Варто зауважити, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати ще два висновки, які є тимчасовими та вимагають повторного медогляду через певний період часу (ці категорії не мають окремої літери):

Тимчасово непридатний. Надається особам, які через хворобу, травму, поранення або контузію потребують лікування. На час лікування вони звільнені від призову та військової служби. В даному висновку встановлюється строк здійснення переогляду, який може складати від 1 до 12 місяців. Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Даний висновок встановлюється військовослужбовцям, які мають захворювання, травми або поранення, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Військовослужбовці з даним висновком підлягають звільненню з військової служби та взяттю на облік в районному ТЦК та СП.

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