Доказательства о болезни для отсрочки - хватит ли данных онлайн-записей

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Онлайн-записи в медицинской карте военнообязанного гражданина могут помочь точнее определить степень пригодности к военной службе. Но обойтись вообще без военно-врачебной комиссии невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

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Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и процесса мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку на основании онлайн-записей в медицинской системе, в частности, Helsi.

"Решение о степени годности принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК) на основании официальных медицинских документов, а не онлайн-записей в Helsi", — пояснил в ответе гражданину юрист Дмитрий Мурач.

Возможна ли заочная ВВК

Юрист признал, что официальные справки из медицинских учреждений о тех или иных заболеваниях (в частности, психиатрические или неврологические) являются важными и могут повлиять на результат ВВК.

Но, добавил Мурач, вообще обойтись без визита в ТЦК на комиссию невозможно: "Прохождение ВВК заочно не предусмотрено ни одним нормативным актом, поэтому физическое присутствие является обязательным".

Напомним, мы ранее писали о том, защищает ли отсрочка студента от прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, повлияет ли непройденная военно-врачебная комиссия на оформление отсрочки от мобилизации.