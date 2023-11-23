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Чи є час на "пробу" — в Міноборони розповіли, як працює рекрутинг до ЗСУ

23 листопада 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи є час на "пробу" — в Міноборони розповіли, як працює рекрутинг до ЗСУ
Український військовий запускає безпілотник. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що під час рекрутингу до лав Збройних сил України розглядають резюме претендентів на відкриті вакансії. Якщо заява проходить "конкурс", а також успішно відбулась співбесіда, кандидата призначають до відповідного підрозділу для виконання військової служби.

Про це Наталія Калмикова повідомила в ефірі телемарафону. 

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Як працює рекрутинг до ЗСУ

На питання, чи може потенційний рекрутований боєць ЗСУ мати час на "пробу", Калмикова відповіла, що "в армії немає випробувального терміну".

"Людина відгукується на ту чи іншу вакансію і в цей момент рекрутер бачить резюме людини. Тобто можна вже дивитися наскільки ті чи інші компетенції підходять. Потім відбувається взаємодія між особою і рекрутером та вирішується, чи дійсно людина підходить", — пояснила заступниця міністра.

Також вона додала, що на компанію покладено завдання провести співбесіду та вибрати кандидата, який ідеально підійде для відповідного підрозділу.

Що відомо про рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України розпочали проєкт рекрутингової кампанії до Збройних сил України. Цей проєкт дозволить підібрати людей до військ, враховуючи як стан здоров'я людини, так і потрібну спеціалізацію, яку вона зможе обрати.

Також ми писали, що в МОУ підписали важливу угоду щодо співпраці в межах проєкту "рекрутинг". Її погодили заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник, СЕО Work.ua Артур Міхно.

Додамо, що Наталя Калмикова також розповіла про зарплату в рекрутованих бійців ЗСУ. Відомо, від чого залежатиме розмір виплат.

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