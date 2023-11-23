Есть ли время на "пробу" — в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что во время рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины рассматривают резюме претендентов на открытые вакансии. Если заявление проходит "конкурс", а также успешно состоялось собеседование, кандидат назначается в соответствующее подразделение для выполнения военной службы.
Об этом Наталья Калмыкова сообщила в эфире телемарафона.
Как работает рекрутинг в ВСУ
На вопрос, может ли потенциальный рекрутированный боец ВСУ иметь время на "пробу", Калмыкова ответила, что "в армии нет испытательного срока".
"Человек откликается на ту или иную вакансию и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит", — пояснила замминистра.
Также она добавила, что на компанию возложена задача провести собеседование и выбрать кандидата, который идеально подойдет для соответствующего подразделения.
Что известно о рекрутинге в ВСУ
Напомним, что в Министерстве обороны Украины начали проект рекрутинговой кампании в Вооруженные силы Украины. Этот проект позволит подобрать людей к войскам, учитывая как состояние здоровья человека, так и нужную специализацию, которую он сможет выбрать.
Также мы писали, что в МОУ подписали важное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг". Ее согласовали заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель СЕО Work.ua Артур Михно.
Добавим, что Наталья Калмыкова также рассказала о зарплате у рекрутированных бойцов ВСУ. Известно, от чего зависит размер выплат.
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