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Есть ли время на "пробу" — в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в ВСУ

23 ноября 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Есть ли время на "пробу" — в Минобороны рассказали, как работает рекрутинг в ВСУ
Украинский военный запускает беспилотник. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что во время рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины рассматривают резюме претендентов на открытые вакансии. Если заявление проходит "конкурс", а также успешно состоялось собеседование, кандидат назначается в соответствующее подразделение для выполнения военной службы.

Об этом Наталья Калмыкова сообщила в эфире телемарафона.

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Как работает рекрутинг в ВСУ

На вопрос, может ли потенциальный рекрутированный боец ВСУ иметь время на "пробу", Калмыкова ответила, что "в армии нет испытательного срока".

"Человек откликается на ту или иную вакансию и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит", — пояснила замминистра.

Также она добавила, что на компанию возложена задача провести собеседование и выбрать кандидата, который идеально подойдет для соответствующего подразделения.

Что известно о рекрутинге в ВСУ

Напомним, что в Министерстве обороны Украины начали проект рекрутинговой кампании в Вооруженные силы Украины. Этот проект позволит подобрать людей к войскам, учитывая как состояние здоровья человека, так и нужную специализацию, которую он сможет выбрать.

Также мы писали, что в МОУ подписали важное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг". Ее согласовали заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель СЕО Work.ua Артур Михно.

Добавим, что Наталья Калмыкова также рассказала о зарплате у рекрутированных бойцов ВСУ. Известно, от чего зависит размер выплат.

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