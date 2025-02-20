Відстрочка від мобілізації з догляду — коли опікун має право

Оформлення документів на відстрочку в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Для того, аби оформити відстрочку з причини догляду за людиною, яка є недієздатною, військовозобов’язаному громадянину варто оформити опікунство. До ТЦК треба надати рішення суду про призначення громадянина опікуном.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка опікуну недієздатної людини

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації для догляду за сестрою, яка хвора на шизофренію.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, який шлях до отримання відстрочки у такій ситуації є найпростішим.

"Найнадійніший шлях отримати відстрочку за таких обставин — це визнання вас опікуном сестри у разі позбавлення її дієздатності в судовому порядку", — підкреслив юрист.

Який документ потрібно надати до ТЦК

Айвазян нагадав, що опікуни звільняються від мобілізації, якщо вони наглядають за особами, які були визнані недієздатними.

Тож для оформлення відстрочки за такою підставою громадянину потрібно надати до ТЦК рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку без паперового військово-облікового документа.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба ВПО спочатку стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання, перш ніж почати оформлення відстрочки.