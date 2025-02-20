Отсрочка от мобилизации по уходу - когда опекун имеет право

Оформление документов на отсрочку в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Для того, чтобы оформить отсрочку по причине ухода за человеком, который является недееспособным, военнообязанному гражданину следует оформить опекунство. В ТЦК надо предоставить решение суда о назначении гражданина опекуном.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка опекуну недееспособным

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации для ухода за сестрой, которая больна шизофренией.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, какой путь к получению отсрочки в такой ситуации является самым простым.

"Самый надежный путь получить отсрочку при таких обстоятельствах - это признание Вас опекуном сестры в случае лишения ее дееспособности в судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Какой документ нужно предоставить в ТЦК

Айвазян напомнил, что опекуны освобождаются от мобилизации, если они присматривают за лицами, которые были признаны недееспособными.

Поэтому для оформления отсрочки по такому основанию гражданину нужно предоставить в ТЦК решение суда о признании лица недееспособным и решение суда о назначении опекуна.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку без бумажного военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли ВПЛ сначала стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания, прежде чем начать оформление отсрочки.