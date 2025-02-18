Оформлення відстрочки без ВОД - коли це можливо

Електронний ВОД в застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки без паперового військово-облікового документа, якщо має електронну його версію. Електронний та паперовий ВОДи мають однакову законну силу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації в Україні

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, за наявності офіційно підтверджених підстав для оформлення відстрочки.

Відстрочка без паперового військово-облікового документа

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку без паперового військово-облікового документу, тільки з електронним ВОД.

Коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що жодної заборони щодо цього не існує.

"Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як віддалено, без візиту в ТЦК, оформити відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи повинні мати військовозобов’язані, щоб підтвердити право на відстрочку.