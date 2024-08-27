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Чи мають право на відстрочку переселенці — пояснення юриста

27 серпня 2024 19:28
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Відстрочка для ВПО — що треба знати
Відвідувачі військкомату. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Громадяни з тимчасово окупованих територій України можуть бути взяті на персонально-первинний та персональний військовий облік після отримання статусу внутрішньопереміщеної особи та будуть внесені до військового обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації

Усі нюанси мобілізації ВПО пояснив адвокат Дмитро Франчук, пише "РБК-Україна". 

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Мобілізація ВПО

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів регулюється постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, де прописані умови військового обліку, взяття та зняття з нього людей зі статусом ВПО.

Відповідно до статті 21 Порядку, громадяни, які прибули з ТОТ, можуть бути взяті на персонально-первинний та персональний військовий облік після того, як будуть зареєстровані як ВПО і будуть внесені до військового обліку в ТЦК та СП.

Які потрібні документи:

  • заява;
  • паспорт громадянина України;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного
  • для осіб, звільнених у запас — обліково-послужна картка, припис військової частини;
  • для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;
  • рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

За словами адвоката, люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони "перебувають у складних життєвих ситуаціях".

"Рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини. Щоб отримати відстрочку, внутрішньо переміщені особи повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус", — йдеться в публікації.

Якщо при зміні місця реєстрації або проживання були втрачені особисті чи військово-облікові документи, необхідно звернутися до центру комплектування та надати інформацію про реєстрацію як ВПО. Тому що неприбуття до ТЦК все одно вважається порушенням закону.

Мобілізація переселенців із ТОТ

Складнішим є процес мобілізації громадян, які мають прописку на ТОТ.

"Як правило, враховується фактичне місце проживання особи, а не місце прописки. Тобто, якщо людина проживає на підконтрольній Україні території, вона підлягає загальним правилам мобілізації", – говорить Дмитро Франчук.

За інформацією юриста, на початку повномасштабної війни в Україні були випадки, коли громадяни з пропискою на ТОТ Донбасу не призивалися до армії через певні правові та логістичні ускладнення.

Проте таких громадян можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території, підпадають під мобілізацію за віком та мають відповідний стан здоров'я.

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