Отсрочка для ВПЛ — что нужно знать

Посетители военкомата. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП

Граждан с временно оккупированных территорий Украины могут взять на персонально-первичный и персональный военный учет после получения статуса внутренне перемещенного лица, и их могут внести в военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Также люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации.

Все нюансы мобилизации ВПЛ объяснил адвокат Дмитрий Франчук, пишет "РБК-Украина".

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Мобилизация ВПЛ

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 г., где прописаны условия военного учета, взятия и снятия с него людей со статусом ВПЛ.

Согласно статье 21 Порядка, граждан, прибывших из ВТО, могут взять на персонально-первичный и персональный военный учет после того, как их зарегистрируют как ВПЛ и внесут в военный учет в ТЦК и СП.

Какие нужны документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного

для лиц, уволенных в запас — учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

По словам адвоката, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они "находятся в сложных жизненных ситуациях".

"Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека. Чтобы получить отсрочку, внутри перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус", — говорится в публикации.

Если при изменении места регистрации или проживания были утеряны личные или военно-учетные документы, необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации как ВПЛ. Потому что неприбытие в ТЦК все равно считается нарушением закона.

Мобилизация переселенцев с ТОТ

Более сложным является процесс мобилизации граждан, имеющих прописку на ТОТ.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", — говорит Дмитрий Франчук.

По информации юриста, в начале полномасштабной войны в Украине были случаи, когда граждане с пропиской на ТОТ Донбасса не призывались в армию из-за определенных правовых и логистических осложнений.

Однако таких граждан могут мобилизовать на общих основаниях, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.