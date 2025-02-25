Вручення повісток на блокпостах — чи має таке право ТЦК

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що військовозобов'язаним можуть вручати повістки будь-де. Це може відбуватися як на вулицях, у громадських місцях, а також на блокпостах.

Про це у понеділок, 24 лютого 2025 року, пише видання TELEGRAF.

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Де і хто має право вручати повістки

Механізм вручення повісток визначається постановою Кабміну №560, яка регламентує порядок призову громадян на військову службу. Відповідно до законодавства, військовозобов’язані та резервісти можуть отримати повістку в таких місцях:

за адресою проживання чи реєстрації;

на роботі або в навчальному закладі;

у громадських місцях, зокрема в місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску через кордон та блокпостах;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Вручати повістки мають право:

представники ТЦК та СП;

спеціальні групи оповіщення, до складу яких входять працівники ТЦК, представники місцевих адміністрацій і правоохоронці.

Чи можна відмовитися від отримання повістки на блокпосту

Відповідно до законодавства, можливість відмови від отримання повістки не передбачена. Якщо особа відмовляється взяти документ, представники ТЦК або співробітники поліції можуть зафіксувати цей факт, зокрема за допомогою фото- чи відеозйомки. Такий акт слугує підставою для притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку.

Наслідки, які передбачені за відмову:

відмова від отримання повістки тягне за собою адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень;

у разі спроби ухилення поліція має право затримати особу та доставити її до ТЦК для складання протоколу.

Видання зазначає, що повістка не завжди означає негайну мобілізацію. У багатьох випадках вона видається для уточнення облікових даних або направлення на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що житель Хмельницької області отримав три повістки, однак категорично відмовився від мобілізації. За цей суд позбавив його волі на три роки.

Також ми повідомляли, яка категорія студентів і за яких обставин може бути мобілізована вже влітку цього року.