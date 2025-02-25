Вручение повесток на блокпостах — имеет ли такое право ТЦК

Имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что военнообязанным могут вручать повестки где угодно. Это может происходить как на улицах, в общественных местах, а также на блокпостах.
Об этом в понедельник, 24 февраля 2025 года, пишет издание TELEGRAF.
Где и кто имеет право вручать повестки
Механизм вручения повесток определяется постановлением Кабмина №560, которое регламентирует порядок призыва граждан на военную службу. В соответствии с законодательством, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в таких местах:
- по адресу проживания или регистрации;
- на работе или в учебном заведении;
- в общественных местах, в частности в местах массового скопления людей;
- на пунктах пропуска через границу и блокпостах;
- в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Вручать повестки имеют право:
- представители ТЦК и СП;
- специальные группы оповещения, в состав которых входят работники ТЦК, представители местных администраций и правоохранители.
Можно ли отказаться от получения повестки на блокпосту
В соответствии с законодательством, возможность отказа от получения повестки не предусмотрена. Если лицо отказывается взять документ, представители ТЦК или сотрудники полиции могут зафиксировать этот факт, в том числе с помощью фото- или видеосъемки. Такой акт служит основанием для привлечения к ответственности за нарушение правил воинского учета.
Последствия, предусмотренные за отказ:
- отказ от получения повестки влечет за собой административный штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен;
- в случае попытки уклонения полиция имеет право задержать лицо и доставить его в ТЦК для составления протокола.
Издание отмечает, что повестка не всегда означает немедленную мобилизацию. Во многих случаях она выдается для уточнения учетных данных или направления на военно-врачебную комиссию.
Напомним, недавно мы писали о том, что житель Хмельницкой области получил три повестки, однако категорически отказался от мобилизации. За это суд лишил его свободы на три года.
Также мы сообщали, какая категория студентов и при каких обстоятельствах может быть мобилизована уже летом этого года.
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