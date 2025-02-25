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Имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году

25 февраля 2025 02:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вручение повесток на блокпостах — имеет ли такое право ТЦК
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что военнообязанным могут вручать повестки где угодно. Это может происходить как на улицах, в общественных местах, а также на блокпостах. 

Об этом в понедельник, 24 февраля 2025 года, пишет издание TELEGRAF.

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Где и кто имеет право вручать повестки

Механизм вручения повесток определяется постановлением Кабмина №560, которое регламентирует порядок призыва граждан на военную службу. В соответствии с законодательством, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в таких местах:

  • по адресу проживания или регистрации;
  • на работе или в учебном заведении;
  • в общественных местах, в частности в местах массового скопления людей;
  • на пунктах пропуска через границу и блокпостах;
  • в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Вручать повестки имеют право:

  • представители ТЦК и СП;
  • специальные группы оповещения, в состав которых входят работники ТЦК, представители местных администраций и правоохранители.

Можно ли отказаться от получения повестки на блокпосту

В соответствии с законодательством, возможность отказа от получения повестки не предусмотрена. Если лицо отказывается взять документ, представители ТЦК или сотрудники полиции могут зафиксировать этот факт, в том числе с помощью фото- или видеосъемки. Такой акт служит основанием для привлечения к ответственности за нарушение правил воинского учета.

Последствия, предусмотренные за отказ:

  • отказ от получения повестки влечет за собой административный штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен;
  • в случае попытки уклонения полиция имеет право задержать лицо и доставить его в ТЦК для составления протокола.

Издание отмечает, что повестка не всегда означает немедленную мобилизацию. Во многих случаях она выдается для уточнения учетных данных или направления на военно-врачебную комиссию.

Напомним, недавно мы писали о том, что житель Хмельницкой области получил три повестки, однако категорически отказался от мобилизации. За это суд лишил его свободы на три года.

Также мы сообщали, какая категория студентов и при каких обстоятельствах может быть мобилизована уже летом этого года.

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