Вручение повесток на блокпостах — имеет ли такое право ТЦК

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что военнообязанным могут вручать повестки где угодно. Это может происходить как на улицах, в общественных местах, а также на блокпостах.

Об этом в понедельник, 24 февраля 2025 года, пишет издание TELEGRAF.

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Где и кто имеет право вручать повестки

Механизм вручения повесток определяется постановлением Кабмина №560, которое регламентирует порядок призыва граждан на военную службу. В соответствии с законодательством, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в таких местах:

по адресу проживания или регистрации;

на работе или в учебном заведении;

в общественных местах, в частности в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска через границу и блокпостах;

в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Вручать повестки имеют право:

представители ТЦК и СП;

специальные группы оповещения, в состав которых входят работники ТЦК, представители местных администраций и правоохранители.

Можно ли отказаться от получения повестки на блокпосту

В соответствии с законодательством, возможность отказа от получения повестки не предусмотрена. Если лицо отказывается взять документ, представители ТЦК или сотрудники полиции могут зафиксировать этот факт, в том числе с помощью фото- или видеосъемки. Такой акт служит основанием для привлечения к ответственности за нарушение правил воинского учета.

Последствия, предусмотренные за отказ:

отказ от получения повестки влечет за собой административный штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен;

в случае попытки уклонения полиция имеет право задержать лицо и доставить его в ТЦК для составления протокола.

Издание отмечает, что повестка не всегда означает немедленную мобилизацию. Во многих случаях она выдается для уточнения учетных данных или направления на военно-врачебную комиссию.

Напомним, недавно мы писали о том, что житель Хмельницкой области получил три повестки, однако категорически отказался от мобилизации. За это суд лишил его свободы на три года.

Также мы сообщали, какая категория студентов и при каких обстоятельствах может быть мобилизована уже летом этого года.