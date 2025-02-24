Хоча студенти мають відстрочку від мобілізації, є особливості, які дозволяють їх призвати до лав ЗСУ

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізацію", особи, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту за денною або дуальною формами навчання звільняються від призову на військову службу під час мобілізації. Те саме стосується й аспірантів, проте все одно є нюанси, які треба враховувати.

Про особливості мобілізації студентів інформує ТСН.

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Особи, які навчаються за денною або дуальною формою, звільняються від призову до отримання диплому. Доки військовозобов'язаний має підтвердження свого статусу студента, аспіранта чи докторанта денної або дуальної форми навчання, він користується правом на відстрочення.

Мобілізація студентів можлива у проміжні періоди між етапами навчання, наприклад, після закінчення коледжу та вступу до університету, після отримання ступеня бакалавра та вступу на магістерську програму, або після закінчення вищого навчального закладу та вступу до аспірантури.

Наприклад, якщо більшість вищих навчальних закладів видають дипломи бакалаврів у кінці червня або на початку липня, а зарахування до магістратури відбувається на початку вересня, то з початку липня до початку вересня військовозобов'язаний не має права на відстрочення.

Також повістка може бути вручена студенту до отримання диплома у разі його відрахування чи виключення з навчального закладу. Доки немає наказу про відрахування, право на відстрочення діє. Коли рішення про відрахування набирає чинності, військовозобов'язаний втрачає статус студента і може бути мобілізований.

Закон не забороняє вручення повісток студентам коледжів та університетів. Проте, якщо студент пред'явить студентський квиток співробітникам військкомату, вони можуть вирішити не вручати йому повістку.

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