Військовий облік жінок з медичною освітою - хто має ставати на облік

Студентки медичного вишу. Фото: pbmk.poltava.ua

Українські жінки мають стати на військовий облік, якщо вони закінчили навчання у медичних навчальних закладах і отримали медичну та фармацевтичну освіту. Ця вимога закону є обов’язковою, а термін візиту випускниць медвишів до ТЦК є обмеженим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Військовий облік в Україні

В Україні військовому обліку підлягають усі чоловіків віком від 16 / 17 до 60 років.

Але до військового обліку відноситься і частина жінок.

Норми військового обліку стосуються, зокрема, тих українських громадянок, які мають медичну освіту.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має її донька, яка закінчує медичний університет, стати на військовий облік.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що, згідно із вітчизняним законодавством, це є обов’язковим.

Прибуття випускниць медвишів до ТЦК

Юрист також пояснив, скільки часу дає закон жінкам, що отримали медичну освіту, на те, щоб стати на військовий облік.

"Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов’язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до районного (міського) ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем їх проживання для визначення ступеня їх придатності до військової служби", — наголосив Айвазян.

Тож випускниці медвишів повинні перебувати на військовому обліку, хоч поки не йдеться про примусову мобілізацію цієї категорії громадян України.

