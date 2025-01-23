У 2025 році є категорії жінок, які повинні перевірити свої дані в ТЦК

Бойова медикиня ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з чинним законодавством України, певні категорії жінок підлягають військовому обліку та несенню відповідних обов'язків. Наприклад, жінки з медичною освітою мають оновити свої дані в ТЦК у 2025 році.

Конкретно про категорії жінок, що можуть бути залучені до ЗСУ інформує Канал 24.

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Згідно з чинним законодавством, усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Це визначено статтею 1 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу.

Категорії жінок, які зобов'язані стати на військовий облік:

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою, придатні за станом здоров’я та віком до проходження військової служби. Це стосується як випускниць, так і студенток останніх курсів відповідних спеціальностей. Також, до цієї категорії належать працівниці державних та місцевих органів влади, підприємств, які мають медичну освіту, а також безробітні жінки з такою освітою.

Жінки, що стоять на військовому обліку, мають такі ж обов'язки, як і чоловіки:

прийняття на військову службу за контрактом або призов;

проходження військової служби та служби у військовому резерві;

виконання військового обов'язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Жінки, які зобов'язані стати на військовий облік, але цього не зробили, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Важливо підкреслити, що в Україні немає примусової мобілізації жінок. Долучення до війська відбувається за добровільним бажанням.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку.

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