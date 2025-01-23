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Жінки в ЗСУ — хто у 2025 році повинен стати на облік

23 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У 2025 році є категорії жінок, які повинні перевірити свої дані в ТЦК
Бойова медикиня ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Згідно з чинним законодавством України, певні категорії жінок підлягають військовому обліку та несенню відповідних обов'язків. Наприклад, жінки з медичною освітою мають оновити свої дані в ТЦК у 2025 році.

Конкретно про категорії жінок, що можуть бути залучені до ЗСУ інформує Канал 24.

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Згідно з чинним законодавством, усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Це визначено статтею 1 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу.

Категорії жінок, які зобов'язані стати на військовий облік:

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою, придатні за станом здоров’я та віком до проходження військової служби. Це стосується як випускниць, так і студенток останніх курсів відповідних спеціальностей. Також, до цієї категорії належать працівниці державних та місцевих органів влади, підприємств, які мають медичну освіту, а також безробітні жінки з такою освітою.

Жінки, що стоять на військовому обліку, мають такі ж обов'язки, як і чоловіки:

  • прийняття на військову службу за контрактом або призов;
  • проходження військової служби та служби у військовому резерві;
  • виконання військового обов'язку в запасі;
  • дотримання правил військового обліку.

Жінки, які зобов'язані стати на військовий облік, але цього не зробили, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Важливо підкреслити, що в Україні немає примусової мобілізації жінок. Долучення до війська відбувається за добровільним бажанням. 

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку.

Також ми інформували, що робити, якщо попри подані документи на відстрочку вас мобілізують.

ЗСУ жінки мобілізація війна в Україні ТЦК та СП жінки на війні

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