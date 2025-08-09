Видео
Должны ли стать на учет выпускницы медвузов

Должны ли стать на учет выпускницы медвузов

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 12:20
Военный учет женщин с медицинским образованием — кто должен становиться на учет
Студентки медицинского вуза. Фото: pbmk.poltava.ua

Украинские женщины должны стать на воинский учет, если они закончили обучение в медицинских учебных заведениях и получили медицинское и фармацевтическое образование. Это требование закона является обязательным, а срок визита выпускниц медвузов в ТЦК ограничен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Военный учет в Украине

В Украине воинскому учету подлежат все мужчин в возрасте от 16/17 до 60 лет.

Но к воинскому учету относится и часть женщин.

Нормы воинского учета касаются, в частности, тех украинских гражданок, которые имеют медицинское образование.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, должна ли ее дочь, которая заканчивает медицинский университет, стать на воинский учет.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что, согласно отечественному законодательству, это является обязательным.

Прибытие выпускниц медвузов в ТЦК

Юрист также объяснил, сколько времени дает закон женщинам, получившим медицинское образование, на то, чтобы стать на воинский учет.

"Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 суток после получения соответствующего образования прибыть в районный (городской) ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту их проживания для определения степени их пригодности к военной службе", — отметил Айвазян.

Поэтому выпускницы медвузов должны находиться на воинском учете, хотя пока речь не идет о принудительной мобилизации этой категории граждан Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из женщин должен стать на воинский учет в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кого из женщин автоматически будут брать на воинский учет.

