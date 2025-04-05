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Чи мають студенти пройти повторну ВЛК

5 квітня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна ВЛК для студентів з відстрочкою - що відомо
Студенти в аудиторії. Фото: КНУ ім. Шевченка
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри наявність відстрочки, студенти мають з’являтися до ТЦК і на вимогу проходити військово-лікарську комісію. Особливо це стосується тих студентів, які мали статус "обмежено придатний".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Але декому із них приходять повістки на військово-лікарську комісію.

Ці особи поцікавилися, чи повинні вони, за наявності відстрочки, проходити повторну ВЛК.

"Обов'язково потрібно! Принаймні для того, аби уникнути ризику притягнення до адмінвідповідальності", — запевнив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи мають проходити ВЛК обмежено придатні студенти

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив, що у ситуації, коли студент на момент отримання відстрочки мав статус "обмежено придатний", у нього є обов’язок повторну військово-лікарську комісію до чітко визначеної дати.

"Вам потрібно оновити ВЛК до 5 червня, інакше можуть виписати штраф 17 тис. грн", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно студентам проходити військово-лікарську комісію для оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, коли обмежено придатний студент має відвідати територіальний центр комплектування.

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