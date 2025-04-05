Повторная ВВК для студентов с отсрочкой - что известно

Студенты в аудитории. Фото: КНУ им. Шевченко

Несмотря на наличие отсрочки, студенты должны появляться в ТЦК и по требованию проходить военно-врачебную комиссию. Особенно это касается тех студентов, которые имели статус "ограниченно годный".

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Но некоторым из них приходят повестки на военно-врачебную комиссию.

Эти лица поинтересовались, должны ли они, при наличии отсрочки, проходить повторную ВВК.

"Обязательно нужно! По крайней мере для того, чтобы избежать риска привлечения к админответственности", — заверил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Должны ли проходить ВВК ограниченно годные студенты

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что в ситуации, когда студент на момент получения отсрочки имел статус "ограниченно годный", у него есть обязанность пройти повторную военно-врачебную комиссию до четко определенной даты.

"Вам нужно обновить ВВК до 5 июня, иначе могут выписать штраф 17 тыс. грн", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли студентам проходить военно-врачебную комиссию для оформления отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, когда ограниченно годный студент должен посетить территориальный центр комплектования.