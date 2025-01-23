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Оформлення відстрочки для студентів — чи потрібно проходити ВЛК

23 січня 2025 18:32
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — чи повинні студенти проходити ВЛК для оформлення відстрочки
Студенти проходять тест на парі. Фото: zmist.pl.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні усі студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, мають право оформити відстрочку від мобілізації. Проте, водночас вони зобов'язані виконувати усі вимоги законодавства про військовий облік.

Чи зобов'язує закон студента проходити військово-лікарську комісію, щоб оформити відстрочку та що буде за відмову, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "Факти ICTV". 

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Як наголосила правозахисниця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку, на ВЛК не направляють.

Так, у пункті 63 даної постанови вказано, що військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби до прийняття рішення щодо відстрочки відповідною комісією.

Тож, якщо є відповідне направлення, то ВЛК громадянину необхідно проходити саме після розгляду заяви на отримання відстрочки.

 

Мобілізація в Україні 2025 — чи повинні студенти проходити ВЛК для оформлення відстрочки
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Адвокатка зауважила, що тут слід враховувати один важливий нюанс — наявність в особи актуального висновку медкомісії.

Річ у тім, що відповідно до вищезгаданої постанови, військовозобов'язані під час воєнного стану повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. А особи, які були визнані "обмежено придатними", повинні були пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року. 

Тобто, якщо висновок ВЛК про придатність був отриманий кілька років тому або ж людина взагалі ні разу не проходила медкомісію, після 5 лютого це може бути розцінено як порушення правил військового обліку. Відповідно загрожуватиме штраф. І доки особа не сплатить цей штраф, вона не зможе оформити відстрочку. 

"В законі дійсно є певні прогалини, адже зазначено, що до 5 лютого 2025 року повинні пройти ВЛК особи, визнані обмежено придатними. Але у законі не йдеться, що робити тим, у кого взагалі немає ВЛК. Тож я не виключаю можливості, що такого студента можуть оштрафувати, і в результаті він не зможе оформити відстрочку, доки не сплатить штраф", — пояснила Катерина Аніщенко. 

Адвокатка додала, військовозобов'язані не можуть відмовитися від проходження військово-лікарської комісії, адже за відмову від виконання своїх військових обов'язків передбачена адміністративна відповідальність, згідно з ч. 2 ст. 210-1 КУпАП. Розмір штрафу за таке правопорушення становить від 17 тис. до 25,5 тис. грн.  

Раніше ми писали, як вчителю оформити відстрочку від призову на військову службу.

Нагадаємо, ми повідомляли, як довго комісія ТЦК ухвалює рішення про надання відстрочки.

Також ми інформували, як діяти військовозобов'язаному, якого мобілізують попри подані документи на відстрочку.

студенти мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП

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18:31 Виплати у військових частинах Одещини — розтрати понад мільйон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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