Мобілізація в Україні — чи можуть ТЦК затримати людину

Представники ТЦК. Ілюстративне фото: Львівська обласна ТЦК

В Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії триває мобілізація, і трапляються випадки, коли співробітники територіальних центрів комплектування затримують військовозобов’язаних громадян і утримують їх у приміщеннях ТЦК. Однак насправді вони не мають таких повноважень, оскільки адміністративне затримання належить виключно до повноважень поліції.

Про це заявила адвокатка Надія Корінна, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її коментар для видання "Фокус".

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Що сказала адвокатка про затримання людей співробітниками ТЦК

"Затримання, а точніше адміністративне затримання, здійснюється виключно поліцією", — заявила адвокат.

Вона пояснила, що адміністративне затримання може тривати максимум три години, і лише у виняткових випадках — до трьох діб. У разі, якщо це відбувається, про затримання мають бути поінформовані родичі та Регіональний центр з надання безкоштовної вторинної правової допомоги.

Що ж стосується співробітників ТЦК, то примусове затримання людини проти її волі, залежно від обставин, у цьому випадку може мати ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини за статтею 146 КК України, а також перевищення військовим посадовцем повноважень або службових повноважень в умовах воєнного стану за статтею 426-1 КК України.

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Юристка додала, що якщо до подібних інцидентів залучена поліція, то тут можливе застосування статті 365 КК України.

Як повідомляли Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець днями заявив, що ТЦК не має права застосовувати фізичну силу, погрожувати громадянам або вилучати їхні особисті речі. Вони можуть лише перевіряти документи, вручати повістки та направляти на проходження ВЛК.

Також ми писали, що адвокатка пояснила, як діяти, якщо ТЦК забрали телефон і утримують людину.