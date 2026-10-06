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Главная Мобилизация Имеют ли ТЦК право задержать человека: ответ юриста

Имеют ли ТЦК право задержать человека: ответ юриста

Ua ru
6 октября 2026 06:30
Мобилизация в Украине - могут ли ТЦК задержать человека
Представители ТЦК. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК

В Украине на фоне полномасштабного вторжения России продолжается мобилизация и бывают случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования задерживают военнообязанных граждан и удерживают их в помещениях ТЦК. Однако на самом деле они не имеют таких полномочий, поскольку административное задержание входит лишь в полномочия полиции.

Об этом заявила адвокат Надежда Коринна, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее комментарий для изданию "Фокус".

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Что сказала адвокат о задержании людей сотрудниками ТЦК

"Задержание, а точнее административное задержание, осуществляется исключительно полицией", — заявила адвокат.

Она объяснила, что административное задержание может длиться максимум три часа, и лишь в исключительных случаях — до трех суток. В случае, если это происходит, то о задержании должны быть проинформированы родственники и Региональный центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Что же касается сотрудников ТЦК, то принудительное задержание человека против из воли, в зависимости от обстоятельств, в этом случае может иметь признаки незаконного лишения свободы, либо похищения человека по 146 статье УКУ, превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения по статье 426-1 УКУ.

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Юрист добавила, что если же к подобным инцидентам привлечена полиция, то тут возможно применение 365 статьи УКУ.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на днях заявил, что у ТЦК нет права применять физическую силу, угрожать гражданам или же изымать их личные вещи. Они могут только проверять документы, вручать повестки и направлять на прохождение ВВК.

Также мы писали, что адвокат объяснила, как действовать, если ТЦК забрали телефон и удерживают человека.

закон полиция нарушения мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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