Мобілізація 18-річних, коментар Стефанчука

Українські військовослужбовці строкової служби. Фото: "АрміяInform"

Станом на зараз питання можливої мобілізації 18-річних військовозобов’язаних не обговорюється. Верховна Рада не має жодних пропозицій та звернень в межах суб’єктів законодавчої ініціативи щодо цього питання.

Про це заявив на брифінгу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна".

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Про мобілізацію 18-річних не йдеться

Спікер українського парламенту прокоментував чутки про можливість мобілізації 18-річних військовозобов’язаних громадян України.

Руслан Стефанчук зазначив, що підстав говорити про це на цей час немає.

Пропозицій до ВР не надходило

Спікер Верховної Ради нагадав, що для такого рішення потрібні певні рішення на законодавчому рівні, а їх немає навіть на рівні пропозицій.

"Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень до українського парламенту в межах суб'єктів законодавчої ініціативи не надходило", — запевнив Стефанчук.

Нагадаємо, що 30 травня Верховна Рада зменшила граничний призовний вік з 27 до 25 років. За відповідний законопроєкт №9281 проголосували 304 нардепи.

Додамо, що Кабінет міністрів України готує постанову про відтермінування від обліку для тих юнаків, які не досягли 18-річного віку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.