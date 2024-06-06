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Будут ли мобилизовать 18-летних — объяснение Стефанчука

6 июня 2024 16:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация 18-летних, комментарий Стефанчука
Украинские военнослужащие срочной службы. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На сегодняшний день вопрос возможной мобилизации 18-летних военнообязанных не обсуждается. У Верховной Рады нет предложений и обращений в рамках субъектов законодательной инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил на брифинге глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук , пишет "Интерфакс-Украина".

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О мобилизации 18-летних речь не идет

Спикер украинского парламента прокомментировал слухи о возможности мобилизации 18-летних военнообязанных граждан Украины.

Руслан Стефанчук отметил, что оснований говорить об этом в настоящее время нет.

Предложений в ВР не поступало

Спикер Верховной Рады напомнил, что для такого решения требуются определенные решения на законодательном уровне, а их нет даже на уровне предложений.

"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", — заверил Стефанчук.

Напомним, что 30 мая Верховная Рада уменьшила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. За соответствующий законопроект №9281 проголосовали 304 нардепа.

Добавим, что Кабинет министров Украины готовит постановление об отсрочке от учета для юношей, не достигших 18-летнего возраста. Документ позволит 17-летним находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.

Руслан Стефанчук
Верховная Рада
военнообязанные
мобилизация
война в Украине

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