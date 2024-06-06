Мобилизация 18-летних, комментарий Стефанчука

Будут ли мобилизовать 18-летних — объяснение Стефанчука
На сегодняшний день вопрос возможной мобилизации 18-летних военнообязанных не обсуждается. У Верховной Рады нет предложений и обращений в рамках субъектов законодательной инициативы по этому вопросу.
Об этом заявил на брифинге глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук , пишет "Интерфакс-Украина".
О мобилизации 18-летних речь не идет
Спикер украинского парламента прокомментировал слухи о возможности мобилизации 18-летних военнообязанных граждан Украины.
Руслан Стефанчук отметил, что оснований говорить об этом в настоящее время нет.
Предложений в ВР не поступало
Спикер Верховной Рады напомнил, что для такого решения требуются определенные решения на законодательном уровне, а их нет даже на уровне предложений.
"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", — заверил Стефанчук.
Напомним, что 30 мая Верховная Рада уменьшила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. За соответствующий законопроект №9281 проголосовали 304 нардепа.
Добавим, что Кабинет министров Украины готовит постановление об отсрочке от учета для юношей, не достигших 18-летнего возраста. Документ позволит 17-летним находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.
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