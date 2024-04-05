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Мобілізація 18-річних, — Разумков розповів усі деталі

5 квітня 2024 23:25
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мобілізація 18-річних, — Разумков розповів усі деталі
Депутат Верховної Ради Дмитро Разумков. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

До виходу в зал законопроєкту про мобілізацію, депутати мають розібратись з призовом 18-річних і остаточно спростувати можливість їхньої мобілізації. Адже в законопроєкті була норма, яка її дозволяла. 

Про це Новини.LIVE повідомив депутат ВРУ Дмитро Разумков. 

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Дмитро Разумков стверджує, що норма про мобілізацію 18-річних була присутня у законопроєкті. 

"Коли влада випустила реліз, що не будуть мобілізувати 18-річних хлопців, я сказав: "Покажіть мені будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності". І вони мовчали. Бо це правда, ця проблема була", — повідомив нардеп. 

Мобілізувати з 18 років могли б саме завдяки тому, що після проходження трьох місяців військової підготовки хлопець отримує військову облікову спеціальність та стає на облік. Тож у воєнкома є всі повноваження мобілізувати його у військо.

"Я не знаю, чи це неефективна команда Офісу президента, яка це занесла цю норму, чи це диверсія, яку заклали у закон навмисно... Але ми це виправимо або на комітеті, або в Раді. Ця поправка повинна бути виключна із законопроєкту і закріплена на рівні закону: 18-річних хлопців мобілізовувати не будуть", — запевнив Дмитро Разумков. 

Нагадаємо, Разумков розповів, чи реально повернути усіх військовозобовʼязаних з-за кордону. 

Також нардеп зазначив, що працювати законопроєкт почне нескоро — мінімум через пів року після його підписання президентом. 

Дмитро Разумков
війна
ЗСУ
армія
мобілізація
законопроєкт

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