Мобілізація 18-річних, — Разумков розповів усі деталі
До виходу в зал законопроєкту про мобілізацію, депутати мають розібратись з призовом 18-річних і остаточно спростувати можливість їхньої мобілізації. Адже в законопроєкті була норма, яка її дозволяла.
Про це Новини.LIVE повідомив депутат ВРУ Дмитро Разумков.
Мобілізація з 18 років
Дмитро Разумков стверджує, що норма про мобілізацію 18-річних була присутня у законопроєкті.
"Коли влада випустила реліз, що не будуть мобілізувати 18-річних хлопців, я сказав: "Покажіть мені будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності". І вони мовчали. Бо це правда, ця проблема була", — повідомив нардеп.
Мобілізувати з 18 років могли б саме завдяки тому, що після проходження трьох місяців військової підготовки хлопець отримує військову облікову спеціальність та стає на облік. Тож у воєнкома є всі повноваження мобілізувати його у військо.
"Я не знаю, чи це неефективна команда Офісу президента, яка це занесла цю норму, чи це диверсія, яку заклали у закон навмисно... Але ми це виправимо або на комітеті, або в Раді. Ця поправка повинна бути виключна із законопроєкту і закріплена на рівні закону: 18-річних хлопців мобілізовувати не будуть", — запевнив Дмитро Разумков.
Нагадаємо, Разумков розповів, чи реально повернути усіх військовозобовʼязаних з-за кордону.
Також нардеп зазначив, що працювати законопроєкт почне нескоро — мінімум через пів року після його підписання президентом.
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