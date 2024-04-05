Мобілізація 18-річних, — Разумков розповів усі деталі

Депутат Верховної Ради Дмитро Разумков. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

До виходу в зал законопроєкту про мобілізацію, депутати мають розібратись з призовом 18-річних і остаточно спростувати можливість їхньої мобілізації. Адже в законопроєкті була норма, яка її дозволяла.

Про це Новини.LIVE повідомив депутат ВРУ Дмитро Разумков.

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Дмитро Разумков стверджує, що норма про мобілізацію 18-річних була присутня у законопроєкті.

"Коли влада випустила реліз, що не будуть мобілізувати 18-річних хлопців, я сказав: "Покажіть мені будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності". І вони мовчали. Бо це правда, ця проблема була", — повідомив нардеп.

Мобілізувати з 18 років могли б саме завдяки тому, що після проходження трьох місяців військової підготовки хлопець отримує військову облікову спеціальність та стає на облік. Тож у воєнкома є всі повноваження мобілізувати його у військо.

"Я не знаю, чи це неефективна команда Офісу президента, яка це занесла цю норму, чи це диверсія, яку заклали у закон навмисно... Але ми це виправимо або на комітеті, або в Раді. Ця поправка повинна бути виключна із законопроєкту і закріплена на рівні закону: 18-річних хлопців мобілізовувати не будуть", — запевнив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Разумков розповів, чи реально повернути усіх військовозобовʼязаних з-за кордону.

Також нардеп зазначив, що працювати законопроєкт почне нескоро — мінімум через пів року після його підписання президентом.