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Чи мобілізуватимуть студентів після БЗВП — відповідь полковника

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Дата публікації: 14 травня 2025 01:30
Чи мобілізуватимуть студентів після проходить БЗВП — відповідь ОК "Захід"
Тренування військових. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Від початку нового навчального року студенти вишів проходитимуть курс базової загальновійськової підготовки. Автоматичної мобізацїі після проходження цього навчання не очікується.

Про це, цитуючи полковника оперативного командування "Захід" Олега Домбровського, повідомило видання "Місто".

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Мобілізація після БЗВП

Військовий зазначив, що БЗВП впроваджують задля того, щоб молодь у разі потреби швидко адаптувалася до служби. Мобілізація після неї можлива лише на загальних засадах, якщо в державі виникне відповідна потреба.

Нагадаємо, адвокатка заявила, що в Україні вже цього місяця зареєструють законопроєкти щодо підготовки цивільного населення для спротиву ворогу. Можливо, зміни стосуватимуться  і примусової мобілізації жінок.

Раніше волонтер Тарас Чмут запропонував закрити Telegram і TikTok. На його думку, це потрібно для вирішення проблем із мобілізацією.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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