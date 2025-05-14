Будут ли мобилизовать студентов после прохождения БЗВП — ответ ОК "Запад"

Тренировка военных. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

С начала нового учебного года студенты вузов будут проходить курс базовой общевойсковой подготовки. Автоматической мобилизации после прохождения этого обучения не ожидается.

Об этом, цитируя полковника оперативного командования "Запад" Олега Домбровского, сообщило издание "Місто".

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Мобилизация после БЗВП

Военный отметил, что БЗВП внедряют для того, чтобы молодежь в случае необходимости быстро адаптировалась к службе. Мобилизация после нее возможна только на общих оснрованиях, если в государстве возникнет необходимость.

Напомним, адвокат заявила, что в Украине уже в этом месяце зарегистрируют законопроекты по подготовке гражданского населения для сопротивления врагу. Возможно, изменения будут касаться и принудительной мобилизации женщин.

Ранее волонтер Тарас Чмут предложил закрыть Telegram и TikTok. По его мнению, это нужно для решения проблем с мобилизацией.