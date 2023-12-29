Чи може доброволець демобілізуватись у разі опікунства над інвалідом

Демобілізація військового в Україні Фото: Pexels

В Україні активно заговорили про демобілізацію військових. Втім, чи доброволець може бути демобілізованим, якщо візьме опікунство над інвалідом.

Відповідь на це питання дали юристи.

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Демобілізація військового в Україні

Катерина із Хмельницького поставила юристам таке запитання:

"Доброго дня, мій чоловік воює вже 2 роки, у мене 3 група інвалідності, мій батько, безробітний, має 2 групу інвалідності, чи може бути демобілізований мій чоловік в умовах воєнного стану, якщо він візьме опікунство над моїм батьком, у батька родичів більше немає ".

За словами адвоката Юрія Айвазяна, військовий може демобілізуватися з двох причин:

Перша причина — це інвалідність дружини.

Друга причина — інвалідність її батька.

"Для демобілізації вашому чоловікові не потрібно оформляти опіку над Вашим батьком. Він має право звільнитися, оскільки у вас і вашого батька є інвалідність", — говорить він.

Які документи потрібні для демобілізації у разі опікунства

Юрист уточнив, що для того, щоб демобілізуватися, військовий має подати рапорт командиру і прикласти до нього нотаріально засвідчені документи, що підтверджують сімейний зв'язок та інвалідність.

Якщо демобілізація ґрунтується на інвалідності дружини, йому потрібно буде надати свідоцтво про шлюб та документ, що підтверджує Вашу інвалідність.

А якщо демобілізація заснована на інвалідності батька дружини, йому знадобиться свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дружини та документ, що підтверджує інвалідність родича дружини.

Водночас юрист Наталія Пономаренко каже, що у будь-якому разі оформлення опіки над родичем дружини неможливе для військового, оскільки лише суд має право розв'язувати подібні питання.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України погодили для демобілізації військових. Йдеться про звільнення зі служби в армії після 36 місяців із моменту мобілізації. Також він назвав певні умови, за яких це може статися.