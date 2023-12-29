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Может ли доброволец демобилизироваться в случае опекунства над инвалидом

29 декабря 2023 19:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Может ли доброволец демобилизироваться в случае опекунства над инвалидом
Демобилизация военного в Украине. Фото: Pexels
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине активно заговорили про демобилизацию военных. Впрочем, может ли доброволец быть демобилизованным, если возьмет опекунство над инвалидом.

Ответ на этот вопрос дали юристы.

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Екатерина из Хмельницкого задала юристам следующий вопрос:

"Здравствуйте, мой муж воюет уже 2 года, у меня 3 группа инвалидности, мой отец, безработный, имеет 2 группу инвалидности, может ли быть демобилизован мой муж в условиях военного положения, если он возьмет опекунство над моим отцом, у отца родственников больше нет".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, военный может демобиилзоваться по двум причинам:

  • Первая причина — это инвалидность жены.
  • Вторая причина — инвалидность ее отца.

"Для демобилизации вашему мужу не требуется оформлять опеку над Вашим отцом. Он имеет право уволиться, так как у вас и у вашего отца есть инвалидность", — говорит он.

Какие документы нужны для демобилизации в случае опекунства

Юрист уточнил, что для того, чтобы демобилизоваться, военный должен представить рапорт командиру и приложить к нему нотариально заверенные документы, подтверждающие семейные узы и инвалидность.

Если демобилизация основана на инвалидности жены, ему потребуется предоставить свидетельство о браке и документ, подтверждающий Вашу инвалидность.

А если демобилизация основана на инвалидности отца жены, ему потребуется свидетельство о браке, свидетельство о рождении жены и документ, подтверждающий инвалидность родственника жены.

В то же время, юрист Наталия Пономаренко говорит, что в любом случае, оформление опеки над родственником жены невозможно для военного, поскольку, только суд имеет право решать подобные вопросы.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 26 декабря, во время брифинга назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных. Речь идет об увольнении со службы в армии после 36 месяцев с момента мобилизации. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

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