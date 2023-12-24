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Умеров рассказал, когда станет возможной демобилизация

24 декабря 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Демобилизация в Украине - когда будет
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Рустем Умеров разъяснил, что пока война не закончится, термин демобилизация останется неприменимым. Однако глава Минобороны указал, что военнослужащие, проведшие в зоне боевых действий два года, получат возможность отдохнуть или временно освободиться от службы.

Об этом Рустем Умеров сообщил в интервью Суспільного.

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По словам министра, в ближайшее время Министерство обороны и Верховная Рада намерены представить проект закона о мобилизации.

"Мы сможем говорить о демобилизации только после окончания войны. Так как враг продолжает военные действия, мы ищем способы, чтобы военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий в течение длительного времени, имели возможность отдыхать или получить частичное освобождение", — говорит он.

При этом он уточнил, что этот набор мер представляет собой значительную совокупность решений, разрабатываемых за последние два года. В целом, наша задача заключается в том, чтобы изменить общее восприятие военной службы, чтобы она не воспринималась как наказание.

Умеров также отметил, что правительство должно четко объяснить населению процедуру мобилизации, демобилизации, предоставления отсрочек, и социальную защиту, чтобы военная служба воспринималась как долг, а не наказание.

Напомним, что в будущем те, кто будет защищать Украину, должны знать, где и когда они будут служить и когда будут увольняться. Также им будут предлагать "варианты выбора", где проходить службу в соответствии со способностями.

Также мы писали, что перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.

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