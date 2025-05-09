Права поранених військових яких вивели поза штат — актуальні дані 2025 року

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади ім. Холодного Яру Збройних Сил України

У Збройних силах України поранених військовослужбовців, які не можуть тимчасово виконувати службові обов’язки, нерідко зараховують у розпорядження командира, або ж "виводять поза штат". Така практика широко застосовується і є законною, якщо дотримано відповідні процедури.

Про це пояснює адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

В яких випадках військового можуть вивести поза штат

Виведення військовослужбовця в розпорядження допускається у разі його тривалого лікування після поранення, отриманого під час бойових дій або внаслідок хвороби. Формально такий боєць залишається в лавах ЗСУ, але тимчасово не займає штатну посаду.

Підстави для такого рішення визначені Указом Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". У пункті 116 прямо зазначено, що військових, які перебувають на тривалому лікуванні через поранення чи хворобу, можна зараховувати в розпорядження командира до їхнього повернення.

Окрім лікування, вивести поза штат можуть також у випадках:

розформування чи скорочення частини;

дисциплінарного пониження без призначення на нову посаду;

завершення навчання або повернення з-за кордону;

відсторонення через суд чи слідство;

довготривалої відсутності понад 10 діб;

декретної відпустки при розформуванні частини тощо.

Що з грошовим забезпеченням

Після переведення в розпорядження протягом перших двох місяців військовослужбовець отримує повне грошове забезпечення за останньою посадою.

Якщо ж перебування в розпорядженні триває понад два місяці, нараховується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 грн (згідно з законом №3161-ІХ від 28.06.2023).

Проте, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойових завдань і досі перебуває на лікуванні, він продовжує отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, як і до моменту переведення в розпорядження.

Також у випадку тяжкого поранення під час захисту України йому надається одноразова додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн. Це передбачено Наказом Міноборони №260 від 07.06.2018 року.

Формальне виведення військового поза штат під час лікування не є порушенням. Однак це не впливає на його право на лікування, грошове забезпечення та інші пільги. Якщо виплати було припинено, військовий або його представник можуть звернутися із заявою про поновлення виплат згідно з діючими нормативними актами.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, які протези видають безкоштовно військовослужбовцям, які отримали поранення та які документи на це необхідні.

Також юрист пояснив, чи можуть новобранця відпустити з навчального центру чи полігону додому за бажанням.