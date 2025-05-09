Права раненых военных которых вывели вне штата — актуальные данные 2025 года

Может ли командир вывести раненого военного вне штата
В Вооруженных силах Украины раненых военнослужащих, которые не могут временно выполнять служебные обязанности, нередко зачисляют в распоряжение командира, или же "выводят вне штата". Такая практика широко применяется и является законной, если соблюдены соответствующие процедуры.
Об этом объясняет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
В каких случаях военного могут вывести вне штата
Вывод военнослужащего в распоряжение допускается в случае его длительного лечения после ранения, полученного во время боевых действий или вследствие болезни. Формально такой боец остается в рядах ВСУ, но временно не занимает штатную должность.
Основания для такого решения определены Указом Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". В пункте 116 прямо указано, что военных, находящихся на длительном лечении из-за ранения или болезни, можно зачислять в распоряжение командира до их возвращения.
- Кроме лечения, вывести за штат могут также в случаях:
- расформирования или сокращения части;
- дисциплинарного понижения без назначения на новую должность;
- завершения обучения или возвращения из-за границы;
- отстранения через суд или следствие;
- длительного отсутствия более 10 суток;
- декретного отпуска при расформировании части и тому подобное.
Что с денежным обеспечением
После перевода в распоряжение в течение первых двух месяцев военнослужащий получает полное денежное обеспечение по последней должности.
Если же пребывание в распоряжении длится более двух месяцев, начисляется оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн (согласно закону №3161-ІХ от 28.06.2023).
Однако, если военный получил ранение при выполнении боевых задач и до сих пор находится на лечении, он продолжает получать денежное обеспечение в полном объеме, как и до момента перевода в распоряжение.
Также в случае тяжелого ранения при защите Украины ему предоставляется единовременное дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. Это предусмотрено Приказом Минобороны №260 от 07.06.2018 года.
Формальный вывод военного вне штата во время лечения не является нарушением. Однако это не влияет на его право на лечение, денежное обеспечение и другие льготы. Если выплаты были прекращены, военный или его представитель могут обратиться с заявлением о возобновлении выплат согласно действующим нормативным актам.
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