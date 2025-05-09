Права раненых военных которых вывели вне штата — актуальные данные 2025 года

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады им. Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

В Вооруженных силах Украины раненых военнослужащих, которые не могут временно выполнять служебные обязанности, нередко зачисляют в распоряжение командира, или же "выводят вне штата". Такая практика широко применяется и является законной, если соблюдены соответствующие процедуры.

Об этом объясняет адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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В каких случаях военного могут вывести вне штата

Вывод военнослужащего в распоряжение допускается в случае его длительного лечения после ранения, полученного во время боевых действий или вследствие болезни. Формально такой боец остается в рядах ВСУ, но временно не занимает штатную должность.

Основания для такого решения определены Указом Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". В пункте 116 прямо указано, что военных, находящихся на длительном лечении из-за ранения или болезни, можно зачислять в распоряжение командира до их возвращения.

Кроме лечения, вывести за штат могут также в случаях:

расформирования или сокращения части;

дисциплинарного понижения без назначения на новую должность;

завершения обучения или возвращения из-за границы;

отстранения через суд или следствие;

длительного отсутствия более 10 суток;

декретного отпуска при расформировании части и тому подобное.

Что с денежным обеспечением

После перевода в распоряжение в течение первых двух месяцев военнослужащий получает полное денежное обеспечение по последней должности.

Если же пребывание в распоряжении длится более двух месяцев, начисляется оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн (согласно закону №3161-ІХ от 28.06.2023).

Однако, если военный получил ранение при выполнении боевых задач и до сих пор находится на лечении, он продолжает получать денежное обеспечение в полном объеме, как и до момента перевода в распоряжение.

Также в случае тяжелого ранения при защите Украины ему предоставляется единовременное дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. Это предусмотрено Приказом Минобороны №260 от 07.06.2018 года.

Формальный вывод военного вне штата во время лечения не является нарушением. Однако это не влияет на его право на лечение, денежное обеспечение и другие льготы. Если выплаты были прекращены, военный или его представитель могут обратиться с заявлением о возобновлении выплат согласно действующим нормативным актам.

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