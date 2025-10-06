Контракт із ЗСУ — чи може підписати мобілізований

Військовослужбовці з документами. Фото: УНІАН

Мобілізовані військовослужбовці можуть підписати контракт зі Збройними силами України. Однак мінімальний термін контрактної служби становитиме три роки.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Контракт мобілізованого із ЗСУ

Адвокат сказав, що мобілізований має право укласти контракт під час служби. Однак це неможливо терміном на один рік.

Айвазян пояснив, що термін контракту залежить від військового звання:

для осіб рядового складу — 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років;

для офіцерів — 5 років;

для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.

Контракт терміном на 1 рік можуть підписати інші громадяни, які до цього не були мобілізовані.

Скриншот допису адвоката

