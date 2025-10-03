Перехід мобілізованого на контракт - тривалість контракту для мобілізованого

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО

Якщо громадянин, який був мобілізований до ЗСУ, хоче перейти на контрактну форму служби, він має таке право. При цьому термін дії контракту не може бути меншим за визначений у законодавстві.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

З мобілізованих — у контрактники

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може мобілізований військовослужбовець, уже перебуваючи в лавах ЗСУ, підписати контракт на військову службу — і яким має бути мінімальний термін такого контракту.

Відповідаючи громадянину, адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що такий варіант є цілком можливим.

Терміни дії контракту

Щодо того, на який мінімальний термін можна підписати контракт, то тут, зазначив юрист, усе залежить від військового звання.

Так, для рядовий мінімальний термін дії такого контракту становить 3 роки.

Для осіб сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років. А от офіцери мають підписувати контракт мінімум на 5 років (за винятком авіації, тут мінімальний термін контракту для офіцера становить 10 років).

