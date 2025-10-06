Видео
Может ли мобилизованный подписать контракт с ВСУ — объяснение

Дата публикации 6 октября 2025 13:46
Контракт с ВСУ — может ли подписать мобилизованный
Военнослужащие с документами. Фото: УНИАН

Мобилизованные военнослужащие могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Однако минимальный срок контрактной службы составит три года.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

Контракт мобилизованного с ВСУ

Адвокат сказал, что мобилизованный имеет право заключить контракт во время службы. Однако это невозможно сроком на один год.

Айвазян объяснил, что срок контракта зависит от воинского звания:

  • для лиц рядового состава — 3 года;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет;
  • для офицеров — 5 лет;
  • для офицеров авиации минимальный срок контракта составляет 10 лет.

Контракт сроком на 1 год могут подписать другие граждане, которые до этого не были мобилизованы.

Скриншот сообщения адвоката

Напомним, ранее мы писали, какие документы нужны для подписания контракта мужчинам 60+.

Также мы сообщали, какой размер единовременной выплаты после подписания первого контракта с ВСУ.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
