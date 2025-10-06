Контракт с ВСУ — может ли подписать мобилизованный

Может ли мобилизованный подписать контракт с ВСУ — объяснение
Мобилизованные военнослужащие могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Однако минимальный срок контрактной службы составит три года.
Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".
Контракт мобилизованного с ВСУ
Адвокат сказал, что мобилизованный имеет право заключить контракт во время службы. Однако это невозможно сроком на один год.
Айвазян объяснил, что срок контракта зависит от воинского звания:
- для лиц рядового состава — 3 года;
- для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет;
- для офицеров — 5 лет;
- для офицеров авиации минимальный срок контракта составляет 10 лет.
Контракт сроком на 1 год могут подписать другие граждане, которые до этого не были мобилизованы.
